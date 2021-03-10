'Staj kayıt ücreti'ne ilişkin karar

Avukatlık stajı için "staj kaydiye ücreti" adı altında alınan ücretin yasal dayanağı olmadığı bildirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu, barolar arasında uygulama birliği sağlanması için Türkiye Barolar Birliği'nin çalışma yapmasını istedi.

Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 11:52

'Staj kayıt ücreti'ne ilişkin karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), avukatlık stajı için "staj kaydiye ücreti" adı altında ücret alınmasında yasal dayanak bulunmadığını tespit etti, ücrete ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Avukatlık stajını yapmak için ilgili baro başkanlığına başvuran kişi, stajının başlatılabilmesi için kendisinden "staj kaydiye ücreti" adı altında istenen paranın iadesi ve bu uygulamanın sonlandırılması istemiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak, barolar arasında stajyer avukat adaylarından "staj kaydiye bedeli" talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği bulunmadığını ve kanunda bu konuda açık bir düzenlenme olmadığını tespit etti.

BARO BAŞKANLIĞI'NA TAVSİYE

Başvurucudan alınan ücretin iade edilmesi yönünde ilgili Baro Başkanlığına tavsiyede bulunuldu.

ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

KDK'nin tavsiye kararında ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.

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