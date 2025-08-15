Staja giden genç kızı hayattan koparan kaza: Esmanur kusursuz, Cansu tam kusurlu çıktı

Tuzla'da meydana gelen kaza 17 yaşındaki Esmanur Aydın'ı hayattan kopardı. Kaza, 22 Temmuz'da Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi Esmanur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördü. Ancak Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Esmanur Aydın'ın ölümü sonrasında 7 Ağustos'ta gözaltına alınan sürücü Cansu Ezer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ezer çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Esmanur Aydın'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip sürücüsü Cansu Ezer'in çarptığı ve ağır yaralandığı yer aldı.



Aydın'ın önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne ardından Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

ESMANUR KUSURSUZ, CANSU TAM KUSURLU

Aydın'ın annesi ve babasının sürücü Cansu Ezer'den şikayetçi olduğu, olay yerine gelen trafik ekiplerinin kaza tespit tutanağında Cansu Ezer'in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi.



İddianamede, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu, ölü muayene tutanağı ve kolluk tutanakları ile sanık Ezer'in, Esmanur Aydın'a çarpmak suretiyle "taksirli" eylemiyle ölümüne neden olduğu kaydedildi.



6 YILA KADAR CEZA İSTEMİ



Hakkında "tasarlayarak ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenen sanık Cansu Ezer, ilk kez 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.