Staja gitmedi, acı gerçek ortaya çıktı: Emirhan ölü bulundu

Bursa'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Emirhan Şahin, tarımsal üretim ve bitki koruma ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada staj yapmak üzere üç ay önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi.

Şahin, sabah staj yaptığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları kendisini telefonla aradı.

Telefonu açan olmayınca, arkadaşları Şahin'in komşularına haber verdi.

Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı binanın alt katındaki dairede yaşayan Emirhan Şahin'e, komşuları da ulaşamayınca, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.