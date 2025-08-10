Stajyer denizci Berkan'dan acı haber

Mersin'de staj yaptığı gemide serinlemek için denize girdiği belirtilen denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan, boğularak yaşamını yitirdi.

'de denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan, boğuldu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü dördüncü öğrencisi Berkan Aslan, dün Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

