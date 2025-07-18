Stajyer öğrenci çatıdan düştü

Samsun'da 16 yaşındaki stajyer öğrenci, çatı onarım çalışması sırasında 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Stajyer öğrenci çatıdan düştü

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Limon Sokak’ta iki katlı müstakil bir evin çatısının onarımı sırasında stajyer öğrenci Baran A., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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