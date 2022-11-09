Starbucks, ürünleri arasına özel harman Türk çayını ekledi

Küresel markalar, faaliyet gösterdikleri yabancı pazarlarda müşteri deneyimini iyileştirmek ve sadık bir kitle oluşturabilmek için yerelleşme stratejisi uyguluyor. Özellikle gıda ve hizmet sektöründe, ürün portföyünü söz konusu pazarın kültürüne uygun şekillendiren markalar, ülkenin geleneksel damak tadına uygun ürünlerini aslına sadık kalarak sunmaya odaklanıyor.

Son dönemde bu yaklaşıma tam anlamıyla uygun bir haber de dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’tan geldi. Türkiye pazarında 20. yılına yaklaşan marka, demleme Türk çayını misafirlerine özel Rize harmanıyla sunacak.



YÜKSEK KALİTELİ YERLİ ÇAY İÇİN RİZE SEÇİLDİ



Türkiye’de 2003’ten bu yana var olan ve bu süreçte ülkemizin her yerinde yüzlerce mağaza açan Starbucks, menüsüne geleneksel demleme Türk çayını ekledi. Türkiye genelinde 400 mağazada sunulacak olan yüksek kaliteli yerli Türk çayını kendisine özgü bir yorumla misafirlerinin beğenisine sunmaya hazırlanan marka, geleneksel siyah çayın tedariği için ise Rize’deki bir yerel üreticiyi tercih etti.

Markanın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ile Türkiye ekipleri tarafından yürütülen tedarikçi seçimi, harman ve demleme ekipmanı belirleme süreçleri, üç yıllık bir çalışma kapsamında tamamlandı. Bu zaman diliminde Türk vatandaşlarının damak tadına en uygun çay harmanına ve harmanın lezzet özelliklerini öne çıkaracak demleme ekipmanlarına karar verildi.

Kahvede olduğu gibi çay alımında da markanın küresel standartlarının esas alındığı tedarikçi seçimi aşamalarının sonucunda Rize’den, çiftçilerin daha iyi mahsuller üretmelerine, iklim değişikliğin uyum sağlamalarına, üretkenliklerini artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olan Rainforest Alliance tarafından sertifikalandırılmış bir yerel üretici seçildi.



TÜRK DAMAK TADINA UYGUN YENİ LEZZETLER DE EKLENDİ



Özel bir demleme ekipmanında hazırlanacak olan Türk çayı, Starbucks’ın Türkiye’deki 400 mağazasında akide şekeri, limon ve bal gibi eşlikçi alternatifleri ve kişiselleştirme olanağıyla sunulacak. Halihazırda peynirli simit, mozaik pasta, ezine peynirli sandviç gibi yerel lezzetlere menüsünde yer veren marka, Türk çayına eşlik etmesi için peynirli simit topları ürününü de raflarına yerleştirecek.

Ayrıca menüde dönemsel olarak yenilenecek biçimde, misafir taleplerine göre yerel lezzetlere de yer verilecek. Lansman kapsamında fotoğraf sanatçılarını “çayın başkenti” Rize’de bir araya getiren Starbucks Türkiye, fotoğrafları İstanbul Beyoğlu’ndaki Narmanlı Han mağazasında 9 Kasım’da başlayacak sergiyle misafirlerinin beğenisine sunacak. Sergi yıl boyunca Türkiye’yi dolaşacak.



YERELLEŞMENİN YANI SIRA TOPLUMSAL FAYDAYI DA ÖNEMSİYOR



Türkiye pazarında 20. yılını girmeye hazırlanan Starbucks, misafirlerine sunduğu ürünlerde yerelleşme stratejisinin ötesine geçerek, bulunduğu toplumlara katkı sağlamayı da küresel misyon olarak konumlandırıyor. Marka, lokal ve küçük üreticiyi desteklemek, tarımsal üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini desteklemek, çevresel ayak izinin azaltılmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak gibi amaçlarla faaliyet gösteriyor.

Halihazırda Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) Okuyan Bir Gelecek Projesi’nin destekçileri arasında yer alan Starbucks Türkiye, Elden Ele projesiyle işitme engelli misafirlerin mağaza deneyimini iyileştirmek için 6 bini aşkın çalışanına işaret dili eğitimleri veriyor. Ayrıca marka, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm gibi alanlarda sürdürülebilirlik projeleri yürüterek, daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak için çalışıyor.