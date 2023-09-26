Starlink uydularını uzaylı istilası sandı, yardım için polisi aradı

Polis ekipleri ise öyle bir saldırının söz konusu olmadığını görülen cismin uydu çalışması ile ilgili olabileceği yönünde M.T.’ye bilgi verdi.



"UYDULARI GÖRÜNCE SALDIRI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ"



Haber merkezine anons geçen polis ekipleri, “Efendim belirtilen adreste müracaatçı şahısla görüşüldü. Şahıs gökyüzündeki uyduları görünce saldırı olma ihtimalini düşünmüş, o nedenle yardım amaçlı ekip talep etmiş. Biz kendisine gerekli açıklamaları yaptık, buradan normale dönüyoruz.” anonsu geçildi.