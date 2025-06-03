"Stentler ölüme yol açıyor" ididasına soruşturma

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalarına takılan stentlerin ölüme neden olduğu iddia edildi.



Hastanenin kardiyoloji servisinde, son yıllarda kalp hastalarına takılan stentlerin opeasyon sırasında damarı yırttığı öne sürüldü.



Ölümlere neden olduğu ifade edilen olayın, doktorların aralarındaki yazışmalara da yansıdığı ve duruma tepki gösterdikleri iddia edildi.



Bunun üzerine, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı.