Stephen King'den "The Tourist" dizisine büyük övgü

Efsanevi korku yazarı Stephen King, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında takipçilerine sık sık film, dizi ve kitap önerileri veriyor.

Yazar bu kez Jamie Dornan'ın başrolünde yer aldığı "The Tourist" dizisine dikkat çekti.



Netflix'de Şubat başında yayınlanmasının ardından King , Dizinin ilk sezonu hakkındaki tepkilerini sosyal medyada paylaştı.



"İlk bölümden sonra ne olur bilmiyorum ama açılış bölümü tek kelimeyle müthiş. Heyecanlı, gerilimli, gizemli ve şanssız birine yabancıların gösterdiği nezaketle dolu." dedi.



The Tourist'in başrolünde yer alan 41 yaşındaki Dornan, Avustralya'daki bir hastanede uyanan ve adını bile hatırlamayan bir adamı canlandırıyor.



İlk sezon HBO Max'te yayınlanan dizi daha sonra Netflix'e geçti.



İkinci sezonu, 29 Şubat'ta başlayacak olan dizi henüz Türkiye'de gösterilmiyor.

