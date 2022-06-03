Stokçuluk yapana ceza artıyor

AK Parti, Hakimler ve Savcılar kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu.



Kamuoyunda 6'ncı yargı paketi olarak bilinen teklif, 24 maddeden oluşuyor.



Düzenleme, fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını öngörüyor. Mevcut kanunda, stokçuluk yaparak fiyatları etkileyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Düzenleme ile fiyatları etkileme suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarıltılıyor.

Taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesini içeren düzenleme, ayrıca hakim ve savcı yardımcılığı da getiriyor.



Teklifin önümüzdeki hafta, Meclis'te komisyonda ele alınması bekleniyor.

