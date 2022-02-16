Stoltenberg: Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur

NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, ''NATO'nun caydırıcılığını artırmak için orta ve doğu Avrupa'da yeni muharebe grupları oluşturulacak'' dedi.

Ayrıca Rusya'daki füze sayılarına da değinen Stoltenberg, '' NATO savunma ittifakıdır ve Rusya'ya tehlike değildir. Nasıl füze sayısını azaltabiliriz diye görüşürüz bunu daha öncede konuştuk. Rusya anlaşmayı iptal ederek yine füzeleri aktif hale getirdi. Biz tehdit değiliz, uzun bir liste hazırladık. Temel prensiplerimizden vazgeçemeyiz'' diye belirtti.