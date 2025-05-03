Strasbourg'da yaşamını yitiren kız kardeşlere Rize'de veda

Fransa'nın Strasbourg kentindeki yangında yaşamını yitiren üç kız kardeş, Rize'de son yolculuklarına uğurlandı.

Strasbourg'da yaşamını yitiren kız kardeşlere Rize'de veda

'daki yangında yaşamını yitiren üç kişi, 'de son yolculuklarına uğurlandı.

Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan 2025 Pazar günü sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

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Yangında Ecrin Kuru (13), Hatice Kuru (11) ve Melek Kuru (5) yaşamını yitirdi.

Üç kardeş bugün 'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kardeşler, Ardeşen Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Yan yana konulan kardeşlerin cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

namazları kılınan üç kız kardeş Ardeşen'deki aile kabristanlığına defnedildi.

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