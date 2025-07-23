Streç filme sarılı cenazesi bulunmuştu: Dinara'nın tabutunu kadınlar taşıdı

Cenazede Urkasimova ve yakınları taziyeleri kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'de kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan 63 yaşındaki Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu.

21 Temmuz’da kaldığı eve giden polislere kapıyı, Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı.

MASAJ ODASINI GÖSTERDİ

Metin K., Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

STREÇ FİLME SARILI CESEDİ BULUNDU

Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine Metin K. gözaltına alındı.

Metin K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "İki gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dedi.

Öte yandan, Urkasimova'nın 20 Temmuz'da WhatsApp durum güncellemesinde 'Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım' yazdığı belirlendi.