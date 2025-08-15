Su alan lastik botta 43 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir Seferihisar açıklarında su alarak batma tehlikesi altında olan lastik bottaki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen kurtardı.
Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik batma tehlikesi geçirdiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler su alan lastik bottaki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
