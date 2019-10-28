Şu an Türkiye'de saat kaç? (Saatler geri alındı mı?)

28 Ekim'de Avrupa ülkeleri yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geçiyor.

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz dönem Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı.

Türkiye'de ise güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 3 senedir yaz saati uygulaması devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

OTOMATİK SAAT UYGULAMASI NASIL KALDIRILIR?

Peki telefonu otomatik olarak Avrupa saatine geçen vatandaşlar otomatik saat uygulamasını nasıl kaldıracak?

Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın.



İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.



1700'LÜ YILLARA DAYANIYOR



Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.



Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.



