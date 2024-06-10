Su birikintisi yeşil renge büründü

Hatay'da sokak üzerinde göllenmeyle oluşan su birikintisinin renginin yeşile döndü. Vatandaşlarda ise su birikintisinin rengi merak uyandırdı.

Su birikintisi yeşil renge büründü

İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 1733. Sokak'ta yağışlar sonrası su birikintisi oldu.

Gözle görülür düzeyde olan su birikintisi günler geçmesine rağmen kaybolmayarak yeşil rengini aldı.
Görünümüyle dikkat çeken yeşil su birikintisi bölgede yaşayan vatandaşlarda merak uyandırdı.

Daha önce yeşil su görmediğini dile getiren 42 yaşındaki Mehmet Bekir Gök, “Bu yeşil suyla ilgili yapacaklarıyla ile ilgili kimse bir bilgi vermedi. Bize sadece bidonjer arabası gelip bu suyun buradan çekileceğini söylediler. Daha önce de burada bayağı bir su birikiyordu, yağmur suyu ama hiçbir zaman bu kadar yemyeşil bir su birikmiyordu. İlk defa böyle bir yemyeşil su birikti. Suyun renginin yeşil olması yani böyle bir merak uyandırdı.” ifadelerini kullandı.

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