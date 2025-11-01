Su çukuruna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Şatırlı Mahallesi'nde Emine Aşçı (71) henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 40 metre uzunluğundaki su çukuruna düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını düştüğü çukurdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, Emine Aşçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.