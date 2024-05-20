Su deposu kazısında tarih çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, köye su deposu için yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait tarihi mezarın bulunduğu alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Su deposu kazısında tarih çıktı

'da su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Samsaçavuş köyünün su ihtiyacını karşılamak için ocak ayında su deposu yapımına başlandı.

Temel kazısı sırasında tarihi bir mezar bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların incelemesinde, mezarın Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.

Mezarın bulunduğu alanın sit alanı olarak değerlendirilmesi için 5 Mart’ta Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine yetkililer tarafından mezar alanında inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenerek, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında, bölgede yapılacak her türlü çalışma öncesinde, izin alınması gerekecek.

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