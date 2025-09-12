Su deposunda kimyasal madde zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Edirne'de boya yapmak için su deposuna giren 3 işçi kimyasal maddeden zehirlendi. Onları çıkarmak için içeri girerek zehirlenen 2 işçi dahil 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi.
İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
