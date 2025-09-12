Su deposunda kimyasal madde zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de boya yapmak için su deposuna giren 3 işçi kimyasal maddeden zehirlendi. Onları çıkarmak için içeri girerek zehirlenen 2 işçi dahil 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

'nin Keşan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi.

İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

