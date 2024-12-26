Su dolu çukurda ölüme dava: 10 sanığın yargılandığı dava başladı

İstanbul Küçükçekmece'de çalışma yapılan parkta çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin dava başladı.



10 kişi hakkında"taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilgili kurumların müdürleri yargılanıyor.



Savunma yapan sanıklardan Ali Sukas, suçlamaları kabul etmedi. Görevinin bütçe yönetimi ve planlama olduğunu savundu.



Sanıklardan Erman Uzun ise olaydan 2 gün önce bölgede teknik gezi yapıldığını, sahanın bir kısmında su olduğunu ama sağlığı tehdit edecek bir unsur görülmediğini iddia etti.



Başka bir suçtan tutuklu olan Edanur Gezer’in babası Emrah Boduk duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Boduk, sanıklara tepki gösterdi, "Hepsinin birbirini suçlamaktan başka bir şey yaptığı yok" dedi. Boduk, hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

