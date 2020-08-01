Su faturasını ödemeyen komşusunu döverek öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde 23 Temmuz'da V.T. (48) ve karşı komşusu İsmet Ö. (66) arasında ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce V.T., faturayı ödemediğini öne sürdüğü İsmet Ö.'yü darbetti. İsmet Ö. bu sırada V.T.'ye karşılık vermek için kurusıkı tabancayla ateş etti.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan İsmet Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İsmet Ö., doktorların tüm çabasına rağmen perşembe günü hayatını kaybetti.



Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, V.T.'yi İnegöl'de saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAVGA ANI KAMERADA



Komşuların kavga ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, V.T.'nin İsmet Ö.'yü darbettiği ve İsmet Ö.'nün kurusıkı silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.