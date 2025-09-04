Su gideri husumeti cinayetle bitti: İki ölü

Ordu Ünye'de iddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı.

İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Çıkan arbedede Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'ya (63) üç el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANDI

Şüpheli, evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.