Su gideri için kolonları deldiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılmak istendi.

50 YILLIK BİNANIN 3 KOLONU SU GİDERİ İÇİN DELİNDİ



Müteahhit firma tarafından 50 yıllık binanın bodrumunda kazı yapılmaya başlandı.



Su gideri için ise zemindeki taşıyıcı 3 kolon delindi. Deliklerin içinden plastik borular geçirildi.



İŞYERİ SAHİPLERİ TEPKİLİ

Bina sakinleri tedirgin. Binada işyeri olanlar da duruma tepki gösterdi. İzmit Belediyesi ve ilgili kurumlara şikayette bulunuldu.

''HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU''

Binada işyeri bulunan bir kişi ''17 Ağustos depremini yaşayan bir kent. Binamıza ortalama her gün 500 kişi ofislere, dükkanıma giriyor. Bizler tedirginiz. Herkes bu konuda suç duyurusunda bulundu belediye yetkilileri ve kurumlara. Ama kurumlardan ne yazık ki buraya gelip inceleyip detaylandırmak için eksisini, artısını nedenini bulmak için bile gelmiyorlar'' diye konuştu.



Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar, can güvenlikleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.