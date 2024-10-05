Su kanalına düşen kamyonet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde meydan geldi. Yolda seyir halde ilerleyen kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü. Kamyonet sürücüsü yaralanındı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri su kanalına düşen sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.