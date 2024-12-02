Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, dün gece Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi'nde yaşandı. Serkan Belge idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - 1

Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Belge, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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