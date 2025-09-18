Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

Olay, Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarlalarını sulamak için biriktirme havuzu açma işlemi sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.



İhbarla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan 2 çiftçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.