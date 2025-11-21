Su kuyusuna düşen çakalı itfaiye kurtardı

Batman merkeze bağlı Güneşli köyünde eski su kuyusundan sesler gelmesi üzerine köylüler durumu ekiplere bildirdi. Köye gelen ekipler aydınlatma çalışmalarının ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kuyuya düşen bir çakal olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri sarkıtılan merdivenle kuyuya aşağı indi. İğne ile uyuşturulan çakal düştüğü kuyudan çıkartılarak Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çakalın gerekli tedavilerinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.