İstanbul Sarıyer'de Tina Sinadinos adlı kadın henüz belirlenemeyen nedenle, Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi bahçesindeki 30 metrelik su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından su kuyusuna düşen Tina Sinadinos'u kurtardı.
Sağlık personeline teslim edilen Sinadinos, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kurtarma çalışmaları sırasında fenalaşan bir itfaiye erine de sağlık ekipleri müdahale etti.
Kuyuya düşen Tina Sinadinos'un, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı görevlisinin eşi olduğu öğrenildi.
O KURTARMA OPERASYONU KAMERADA...