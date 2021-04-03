Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

İHA 03.04.2021 - 08:48

Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşanan olayda yabancı uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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