Su kuyusuna düşen yaşlı kadın öldü
Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Özkonak beldesinde Fatma G. (66), evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü.
Haber verilmesinin ardından adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen görevlinin kuyudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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