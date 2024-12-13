Su kuyusuna düşen yaşlı kadın öldü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Su kuyusuna düşen yaşlı kadın öldü

Özkonak beldesinde Fatma G. (66), evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü.

Haber verilmesinin ardından adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla kuyuya inen görevlinin kuyudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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