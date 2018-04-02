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Su kuyusunda yakılmış ceset

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Pamukkale'de bir su kuyusunda yakılmış bir ceset bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde su kuyusunda yakılmış ve çürümeye yüz tutmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde sulama kanalı yanındaki su kuyusunu temizlemek isteyen tarla sahipleri, kuyu içinde ceset görünce durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, bir erkeğe ait olan cesedin yakıldığını tespit etti.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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