Su seviyesi azaldı: Tekirdağ'da balık ölümleri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin azalmasına bağlı çok sayıda balık telef oldu.

Son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kırkkepenekli Göleti'nin su miktarı azaldı.

Su seviyesinin düşmesiyle oksijensiz kalan çok sayıda kıyıya vurdu. Gölette inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan numune alarak laboratuvara gönderdi.

