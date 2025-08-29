Su seviyesi azaldı: Tekirdağ'da balık ölümleri

Son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kırkkepenekli Göleti'nin su miktarı azaldı.



Su seviyesinin düşmesiyle oksijensiz kalan çok sayıda balık kıyıya vurdu. Gölette inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan numune alarak laboratuvara gönderdi.