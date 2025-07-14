Su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan balıklar öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Üçpınar Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinin kırsal Üçpınar Mahallesi'nde bulunan Üçpınar Göleti'nde havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte bulunan gölette balıkların, suyun az olmasına ve kirlenmesine bağlı oksijensizlikten telef olduğu iddia edildi.
Kuraklıkla birlikte yavaş yavaş kuruyan gölet, daha sonra bataklığa dönüştü.
Suların çekildiği gölette toprakta yarıklar oluşurken, yüzlerce ölü balık suyun yüzeyine çıktı.
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