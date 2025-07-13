Su sporları merkezinde "can yeleği" tartışması kürekli kavgaya dönüştü

Antalya’da su sporları merkezinde can yeleği giymeyen bir grup ile kendilerini yelek giymeleri konusunda uyaran grup arasında kavga çıktı.

Su sporları merkezinde "can yeleği" tartışması kürekli kavgaya dönüştü

Manavgat ilçesi Beşkonak Köpnülü Kanyonu’nda bulunan bir su sporları merkezinde iddiaya göre, bölgeye yapmak üzere gelen ve can yeleği giymeyen grup, başka bir grup tarafından yelek giymeleri konusunda uyarıldı.

Uyarıları dikkate almayan şahıslar ile can yeleği giymeleri yönünde ısrar eden grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, tekme, yumruk ve rafting botundaki küreklerle iki grup birbirine saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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