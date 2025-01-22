Suat Kılıç kimdir? YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın hayatı

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.



Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamladı. Avukat, gazeteci ve yazardır.



22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.



TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nde görev aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi.



Üç dönem TBMM’de bulunan Kılıç’ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi.



Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.