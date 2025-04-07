Suat Özçağdaş kimdir? CHP Parti Meclisi üyesi olan Suat Özçağdaş'ın hayatı

CHP Parti Meclisi üyesi olan Suat Özçağdaş'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Suat Özçağdaş kimdir? CHP Parti Meclisi üyesi olan Suat Özçağdaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?



SUAT ÖZÇAĞDAŞ KİMDİR?



Suat Özçağdaş, 18 Temmuz 1973’de İzmir’de dünyaya geldi. Anne adı Betül, baba adı Fahri’dir. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.



Bir süre mezun olduğu ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışan Suat Özçağdaş, daha sonra sırasıyla Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile farklı ülkelerde yerel ve uluslararası sivil toplum yöneticilikleri görevini yürüttü.



1999 depreminden bu yana yurtiçi ve yurt dışındaki çok sayıda afette ve başta çevre, eğitim, sağlık olmak üzere farklı alanlarda toplumsal fayda üretmeye çalışan dernek, vakıf, sosyal girişim ve inisiyatiflere stratejik planlama, yönetim ve kapasite geliştirme alanlarında gönüllü destek veren Suat Özçağdaş; sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, gönüllülük, psikososyal destek, kent yoksulluğu gibi konularda sivil toplum literatürünün gelişmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. Toplumsal sorunlara ve çözümlerine ilişkin görüşlerinin yer aldığı röportaj ve makaleleri farklı basın organlarında yayınlandı.



2011 yılında karşılanmış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek; insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam hedefi doğrultusunda katkı sağlamak üzere Sosyal İnovasyon Merkezi’ni (SİM) kurdu. Türkiye’de sosyal inovasyonun gelişmesi ve

tanınmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yanısıra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri verdi.



1992 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de siyasal çalışmalarına başlayan Suat Özçağdaş, 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı, 14 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyesi olarak seçilmiştir.



İleri düzeyde İngilizce bilen Suat Özçağdaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.