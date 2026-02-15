Şubat ayının en sıcak günü. Sahile akın ettiler

Haftasonunu ve sıcak havaları fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti. Bebek sahilinde vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler aileleriyle birlikte sahil şeridine akın etti.

Ailesiyle birlikte güzel havanın keyfini çıkardığını söyleyen Kadir Mıhçı, "Bebek sahili çok kalabalık denize girenler bile var hava muhteşem. Şubat ayının en güzel pazar gününü yaşıyoruz" diye konuştu.