Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM), 2021 yılı şubat ayı ortalama sıcaklıklarının, 1981- 2010 normallerine göre mukayesesini içeren analizi hazırlandı.

2021 yılı Şubat ayında ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu bölgesi geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Ortalama sıcaklıklar, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.



GEÇEN YILA GÖRE 1.3 DERECE ARTTI



Küresel iklim değişikliğinin etkilerini arttığını gösteren raporlara göre, uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3.4 derece iken, 2021 Şubat ayı 6.2 derece olarak ölçüldü.

Buna göre 2021 Şubat ayında, uzun yıllar ortalamasına göre 2.8 derecelik sıcaklık artışı yaşandı. Geçen yıl 4.9 derece ölçülen şubat ayına göre ise bu yıl şubat ayındaki ortalama sıcaklık artışı 1.3 derece oldu.

Aylık ortalama sıcaklık tablosuna göre 1981-2010 uzun yıllar ortalaması ocak ayında 2.7 derece iken, 2020'de 3.3 derece ölçülmüş, 2021 Ocak ayında ise 5.4 dereceye çıkmıştı.



6 NOKTADA EKSTREM SICAKLIK



Şubat ayında en düşük sıcaklık eksi 27.9 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de tespit edildi.



Bu şubat ayında, Türkiye'nin 6 noktasında ekstrem sıcaklık gerçekleşti. Bu merkezler ve ölçülen sıcaklık değerleri şöyle:



"Dalaman 26.6, Anamur 23.9, Cide 25.3, Oltu 21.5, Şebinkarahisar 25.6, Hınıs 10 derece."



TÜM BÖLGELERDE SICAKLIK YÜKSELDİ



Şubat ayı uzun yıllar ortalamasının 2021 Şubat ayına göre yapılan bölgesel değerlendirme sonuçları ise şöyle:





Marmara'da uzun yıllar ortalama 5.4 derece iken, 2021'de 7.7 dereceye çıktı ve en yüksek 26.2 derece Şile'de ölçüldü.

Ege'de uzun yıllar ortalama 6.7 derece iken, 9.2 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık 24.3 derece Milas'ta ölçüldü.

Akdeniz'de uzun yıllar ortalama 8 derece iken, 10.6 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık ise 26.6 derece Dalaman'da oldu.

İç Anadolu'da uzun yıllar ortalama 0.1 derece iken, 2.6 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 21.2 derece Karaman'da yaşandı.

Karadeniz'de uzun yıllar ortalama 3.3 derece iken, 5.8 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık 27 derece Rize'de belirlendi.

Doğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama eksi 3.5 derece iken, 0.4 dereceye yükseldi ve en yüksek sıcaklık 17.4 derece Malatya'da gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama 5.5 dereceden 8.9 dereceye çıktı ve en yüksek sıcaklık 24.7 derece Ceylanpınar'da tespit edildi."

ŞUBAT YAĞIŞLARI YÜZDE 57 AZALDI



MGM'nin 2021 yılı Şubat ayı alansal yağış değerlendirmesine göre ise Türkiye geneli Şubat ayı yağışları ve normali, geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.



Bu Şubat yağışı 32.9 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 61.8 mm ve 2020 yılı Şubat ayı yağışının 76.9 mm olduğu açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 47, 2020 yılı Şubat ayı yağışlarına göre yüzde 57 azalma meydana geldi.



BAZI BÖLGELERDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 80'İ AŞTI



Yağışlar İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde arttı. Diğer tüm bölgelerde ise azaldı.



Muğla, Denizli, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Konya, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde azalmanın yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktığı dile getirildi.



Bölge geneli yağışlarda, Marmara Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde normali ve geçen yıl yağışlarına göre azalma kaydedildi. En fazla azalma yüzde 71 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu.



EN AZ VE EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLLER



Şubat ayı il geneli yağışlarda, normaline göre en fazla artış yüzde 46 ile Kırklareli, en fazla azalma yüzde 82 ile Denizli'de gerçekleşti.

En az yağış alan iller 9 mm ile Eskişehir, Kırşehir ve Nevşehir olurken, en fazla yağış 101 mm ile Rize'de yaşandı.

Şubat ayında yağışlı gün sayıları İç Anadolu'nun iç kesimleri, Antalya, Mersin Adana, Hatay, Karaman, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde 5 günün altında gerçekleşti.

Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin büyük kısmında ise 10 gün ve üzerinde yağışlı gün görüldü.



MARMARA'DA ARTTI, 6 BÖLGEDE AZALDI



Bölgelere göre yağış miktarlarıyla ilgili ise şu bilgiler verildi:



"Marmara'da Şubat ayı yağışı 71.1 mm ölçüldü, normali 68.5 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 64.7 mm olan yağışlar normaline göre yüzde 4, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 10 arttı.



Ege'de Şubat ayı yağışı 41.9 mm ölçüldü, normali 76.7 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 85.5 mm olan yağışlar normaline göre yüzde 45, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 51 azaldı.



Akdeniz'de Şubat ayı yağışı 28.0 mm ölçüldü, normali 86.2 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 109.4 mm olan yağışlar normaline göre yüzde 68, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 74 azaldı.



İç Anadolu'da Şubat ayı yağışı 11.9 mm ölçüldü, normali 35.8 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 56.2 mm olan yağışlar, normaline göre yüzde 67, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 79 azaldı.



Karadeniz'de Şubat ayı yağışı 43.4 mm ölçüldü, normali 54.2 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 92.2 mm olan yağışlar normaline yüzde 20, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 53 azaldı.



Doğu Anadolu'da Şubat ayı yağışı 32.5 mm ölçüldü, normali 59.1 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 64.6 mm olan yağışlar normaline göre yüzde 45, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 50 azaldı.



Güneydoğu Anadolu'da Şubat ayı yağışı 23.8 mm ölçüldü, normali 82.2 mm ve 2020 yılı Şubat ayı 72.2 mm olan yağışlar normaline göre yüzde 71, 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 67 azaldı."

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