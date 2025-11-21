Şube müdürüne Erasmus vurgunu suçlaması
21.11.2025 15:53
DHA
Samsun'da Erasmus projesi için gönderilen 30 bin euroyu kendi hesabına aktardığı iddia edilen şube müdürü gözaltına alındı.
Samsun'da Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Strateji Şube Müdürü B.A., Erasmus projesi için gönderilen parayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü B.A.'nın, Erasmus projesi kapsamında gönderilmiş olan 30 bin euroyu kendi hesabına dijital bankacılık yöntemiyle aktardığı iddia edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, B.A.'yı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.