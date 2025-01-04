Suç makinası evinin penceresinden kurşun yağdırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen M.İ.E. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.