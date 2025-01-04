Suç makinası evinin penceresinden kurşun yağdırdı
Kayseri'de evinin penceresinden havaya ateş etmesine ilişkin görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin 29 suç kaydı çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen M.İ.E. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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