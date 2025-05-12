Suç makinesi bağ evinde yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır 24 suçtan aranan hükümlü, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aydın'da Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından firari bir hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
3 yıldır 24 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. (46) isimli kişi, Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Firari Hükümlü
- Aydın Nazilli
- Jandarma