Suç makinesi bağ evinde yakalandı

Aydın'da Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından firari bir hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 yıldır 24 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. (46) isimli kişi, Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.