Suç makinesi bağ evinde yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır 24 suçtan aranan hükümlü, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç makinesi bağ evinde yakalandı

Aydın'da Nazilli İlçe Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından firari bir hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 yıldır 24 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. (46) isimli kişi, Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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