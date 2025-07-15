Suç makinesi Casperlar'a operasyon: Çok sayıda tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Casperlar olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerine 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin de yakalanmasıyla şüpheli sayısı arttı.Gözaltına alınan 70 kişi Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.



Aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de bulunduğu 70 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ MAKİNELERİ



Şüphelilerin "Kasten öldürme", "Nitelikli yağma", "İşyeri kurşunlama", "Uyuşturucu madde ticareti", "Kasten yaralama", "Fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştıkları tespit edildi.