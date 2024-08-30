Suç makinesi piknik yaparken yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hırsızlık ihbarı ile aranan Gamze U. göl kıyısında piknik yaparken yakalandı. Şüphelinin farklı suçlardan 53 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Suç makinesi piknik yaparken yakalandı
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'nın Yıldırım ilçesinde girdiği evden ziynet eşyası ile tabanca çaldığı öne sürülen ve 53 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.

Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.

53 SUÇ KAYDI, 11 GÖZALTI KARARI VAR

Yapılan sorgulamada Gamze U'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gamze U'nun tabanca ve ziynet eşyası çaldığı evden hırsızlık uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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