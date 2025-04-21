Suç makinesi sahte medyum kapıya dayandı: "Üzerinde büyü var!"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kişi, kapısını çaldığı evlere girip hırsızlık yaptı.

İlk olayda şüpheli kadının, yanında getirdiği erkek çocuğuyla kapısını çaldığı mağdura kendisini cami imamı olarak tanıtıp üzerinde büyü olduğunu, bunu bozmak için bazı ritüeller uygulaması gerektiğini söylediği, pirinç, yumurta ve taşlarla yapılan sözde ritüelin ardından mağdurdan altın ve para talep eden şüphelinin 2 altın bilezik, alyans yüzük ve 50 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.

"BÜYÜ BOZULMAZSA FELÇ KALABİLİRSİN"

İkinci olayda ise şüphelinin, aynı yöntemle yaklaştığı mağdura kendisini Kur'an hocası olarak tanıtıp büyü bozulmazsa felç kalabileceğini söylediği, bilezik ve yüzüğün konulduğu bohçanın bazının altına yerleştirilmesinin ardından mağdurla birlikte evden ayrıldığı, sonrasında eve gelen mağdurun ziynet eşyalarının çalındığını anladığı tespit edildi.

SAHTE MEDYUM SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli E.Ç. Güngören ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çoğunluğu hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere toplam 31 suç kaydı bulunan zanlı hakkında ayrıca evden hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.