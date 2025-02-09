Suç makinesine İstanbul’da baskın: 27 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu
İstanbul’da çok sayıda suçtan hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., özel harekat polislerinin eğitimli köpeklerle birlikte yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde iki adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında çok sayıda suçtan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., Ümraniye’de yakalandı.
İstanbul polisinin çalışmalarında, hakkında 2013 ile 2024 yılları arasında iki kez kasten yaralama, iki kez silahla tehdit, bir kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, altı kez ruhsatsız silah bulundurma, bir kez cezaevine yasak eşya sokma, bir kez mala zarar verme, dört kez taksirle yaralama suçlarından hakkında toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan firari Alper M. isimli şüphelinin adresini tespit edildi.
Ekipler Ümraniye’deki adrese, özel harekat polisleri ve eğitimli köpeklerle birlikte operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Alper M. ile birlikte evde olan iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 adet mermi ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper M. cezaevine gönderilirken, evde yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
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