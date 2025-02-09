Suç makinesine İstanbul’da baskın: 27 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu

Hakkında çok sayıda suçtan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Alper M., Ümraniye’de yakalandı.



İstanbul polisinin çalışmalarında, hakkında 2013 ile 2024 yılları arasında iki kez kasten yaralama, iki kez silahla tehdit, bir kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, altı kez ruhsatsız silah bulundurma, bir kez cezaevine yasak eşya sokma, bir kez mala zarar verme, dört kez taksirle yaralama suçlarından hakkında toplamda 27 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunan firari Alper M. isimli şüphelinin adresini tespit edildi.