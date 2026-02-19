Casperlar'ın köstebekleri yakalandı. 9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararı
19.02.2026 08:28
Son Güncelleme: 19.02.2026 09:14
Yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 9 polis memuru, bir zabit katibi bir de gümrük muhafaza memuru bulunuyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” adlı suç örgütüne bilgi sızdırıldığı iddiasıyla aralarında 9 polisin de bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 6 ilde arama ve el koyma talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edildi.
ÖRGÜT ÜYELERİNİN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, 9 Ocak 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İncelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisine girdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığı saptandı.
DOKUZ POLİS MEMURUNA GÖZALTI KARARI
Bu tespitler üzerine, aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi (kendi isteğiyle görevinden ayrılan) polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
19 Şubat 2026 tarihinde İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri için talimat verildi.
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yayımladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç / aranma araç yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla; Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda onyedi şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."
CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ
Son dönemde kamuoyunda adı geçen “Casperlar” suç örgütü, özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen ve gençleri özellikle de çocukları hedef alan bir yapılanma olarak gündeme geliyor. Çeteye yönelik yürütülen soruşturmalara göre örgüt tehdit, darp, yağma ve çeşitli organize suç faaliyetleriyle ilişkinlendiriliyor.
“Casperlar” ismi, örgüt üyelerinin kendilerini sosyal medyada bu adla tanıtmasından geldiği belirtiliyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaşılan görüntüler üzerinden güç gösterisi yapıldığı, bu paylaşımların hem korku yaratma hem de yeni üyeler kazanma amacı taşıdığı ifade ediliyor.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise örgüt üyeleri, belirli semtlerde hakimiyet kurmaya çalışıp bazı gençleri baskı ve tehdit yoluyla yapılanmaya dahil ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmişti.