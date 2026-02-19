Casperlar'ın köstebekleri yakalandı. 9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararı

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ

Son dönemde kamuoyunda adı geçen “Casperlar” suç örgütü, özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen ve gençleri özellikle de çocukları hedef alan bir yapılanma olarak gündeme geliyor. Çeteye yönelik yürütülen soruşturmalara göre örgüt tehdit, darp, yağma ve çeşitli organize suç faaliyetleriyle ilişkinlendiriliyor.

“Casperlar” ismi, örgüt üyelerinin kendilerini sosyal medyada bu adla tanıtmasından geldiği belirtiliyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaşılan görüntüler üzerinden güç gösterisi yapıldığı, bu paylaşımların hem korku yaratma hem de yeni üyeler kazanma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise örgüt üyeleri, belirli semtlerde hakimiyet kurmaya çalışıp bazı gençleri baskı ve tehdit yoluyla yapılanmaya dahil ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmişti.