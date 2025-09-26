Suç örgütlerine motosiklet çalmışlar

Suç örgütlerine yönelik tüm yurtta operasyonlar devam ediyor.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip başlatıldı.



Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüldü.



4 İLÇEDE BASKIN



İstanbul’da Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.



Yapılan operasyonda hırsızlık çetesi üyesi oldukları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 11 şüphelinin sorgusu ise Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği şubelerinde yapıldı.