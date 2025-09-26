Suç örgütlerine motosiklet çalmışlar
İstanbul'da suç örgütleri üyeleri için park halindeki motosikletleri çalan 23 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütlerine yönelik tüm yurtta operasyonlar devam ediyor.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüldü.
4 İLÇEDE BASKIN
İstanbul’da Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan operasyonda hırsızlık çetesi üyesi oldukları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 11 şüphelinin sorgusu ise Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği şubelerinde yapıldı.
MOTOSİKLETLER YARALAMA, KURŞUNLAMA VE UYUŞTURUCU TİCARETİNDE KULLANILACAKMIŞ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin çalınan motosikletlerin, yeni nesil suç örgütlerine satmayı planladıkları ortaya çıktı.
Bu suç örgütlerinin yaralama, iş yeri kurşunlama, silahla tehdit ve uyuşturucu ticaretinde kullanmayı planladığı 42 motosiklet, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Mağdurlar, motosikletlerini Emniye Müdürlüğü'nde teslim aldılar.
