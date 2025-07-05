Suç örgütlerine uluslararası operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesbaından 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini dile getirdi.



Yerlikaya, "Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenledik." dedi.



İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı." açıklamasını yaptı.

MASAK RAPORLARI ORTAYA KOYDU



MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.



Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri de kullandı:



"Milletimizin huzur ve güvenliğin için uluslararası güçlü iş birliğimizle, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."