Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı’nın da bulunduğu toplam 6 firarinin Türkiye 'ye iadesi sağlandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek 'ten geldi.

İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç'in toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasıyla arandığını belirten Bakan Gürlek Yusuf Namlı'nın ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle arandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek “Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız.

Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."