Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı’nda gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenboğa Havalimanı’nda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ı yurt dışına çıkarken havalimanında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Operasyonda Kaplan’ın üzerinde yüklü miktarda para bulundu.
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